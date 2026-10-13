Королева Камилла раскрыла неожиданную привычку Карла III перед ужином
Главная Звезды Королева Камилла раскрыла неожиданную привычку Карла III перед ужином
Звезды

Королева Камилла раскрыла неожиданную привычку Карла III перед ужином

Она рассказала об их вечернем ритуале и призналась, какая привычка мешает ей сосредоточиться на чтении

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Королева Камилла (фото: Getty Images)
Дата: 13 октября 2026

Королева Великобритании Камилла поделилась подробностями личной жизни с королем Карлом III. Оказалось, что даже во время спокойных вечеров вдвоем у супругов случаются забавные моменты: монарх иногда так увлекается книгой, что его реакция мешает Камилле сосредоточиться на чтении.

Как сообщает Wave RBC.UA, об этом 79-летняя королева рассказала в документальном фильме BBC The Book That Changed My Life ("Книга, изменившая мою жизнь"), пишет People.

Совместный вечерний ритуал

По словам Камиллы, они с 77-летним Карлом III имеют общий вечерний ритуал: перед ужином оба берут в руки книги и проводят время в спокойной атмосфере.

Однако иногда тишину нарушает громкий смех короля, который настолько увлекается прочитанным, что не может сдержать эмоций.

Как она призналась, такие моменты сбивают ее с мысли. Ей бывает сложно вернуться в собственную книгу, а иногда прочитанное вызывает настолько сильные эмоции, что она не может сдержать слез.

"Это очень отвлекает. Я не могу снова сосредоточиться на своей книге. Но это прекрасное, спокойное время", - сказала королева.

В то же время Камилла подчеркнула, что, несмотря на эти небольшие неудобства, совместное чтение остается приятной частью их повседневной жизни.

Что королева Камилла рассказала о своей любви к книгам

В ходе разговора Камилла также поделилась мыслями о значении чтения. По ее мнению, литература помогает людям познавать мир, находить вдохновение и лучше понимать себя.

Королева считает, что исчезновение культуры чтения стало бы большой утратой для общества.

Королева Камилла раскрыла неожиданную привычку Карла III перед ужином
Королева Камилла и король Карл III (фото: Getty Images)

Особое место книги занимают в ее жизни еще с юности. Камилла вспомнила, что в подростковом возрасте втайне читала роман Д.Г. Лоуренса "Любовник леди Чаттерлей". В 1960-х годах произведение считалось скандальным из-за откровенных тем, поэтому именно его запрещенный статус добавлял чтению особого азарта.

Королева объяснила, что книги стали важной частью ее образования. Она покинула школу довольно рано, а во времена ее юности женщины реже получали университетское образование. Поэтому многие знания о мире Камилла получала именно благодаря литературе.

Как Камилла популяризирует чтение

Любовь королевы к книгам нашла отражение и в ее общественной деятельности. В 2021 году, во время пандемии COVID-19, она положила начало книжному клубу The Queen's Reading Room, который объединяет читателей и знакомит их с произведениями разных авторов.

Затем инициатива превратилась в благотворительную организацию, цель которой - поощрять взрослых и детей к чтению и помогать им открывать для себя литературу.

Королева Камилла раскрыла неожиданную привычку Карла III перед ужином
Королева Камилла (фото: Getty Images)

Камилла стремится показать, что книги могут быть не только источником знаний, но и способом отдохнуть, отвлечься от обыденности и пережить новые эмоции.

Поэтому даже забавная история о громком смехе Карла III во время чтения демонстрирует, насколько важными книги остаются для королевских супругов.

Главные новости
Рога, маски и платья-монстры: 8 образов из последних Недель моды для вдохновения на Хэллоуин Рога, маски и платья-монстры: 8 образов из последних Недель моды для вдохновения на Хэллоуин "Мы переписывались всего несколько недель назад". Реакция актеров "Во все тяжкие" на смерть ЭрДжея Митта "Мы переписывались всего несколько недель назад". Реакция актеров "Во все тяжкие" на смерть ЭрДжея Митта "Это больно". Актриса Лиза Зайцева об эмиграции в Барселону, страх за близких в Киеве и новой профессии "Это больно". Актриса Лиза Зайцева об эмиграции в Барселону, страх за близких в Киеве и новой профессии