"Копия папы". Сын Киллиана Мерфи покорил сеть сходством с отцом

Как сын Киллиан Мерфи покорил сеть

На красной дорожке премьеры сериала "Молодость" Аран пообщался с журналистами. Видеофрагменты разговора быстро разошлись соцсетями и за сутки собрали миллионы просмотров.

Однако зрителей заинтересовало не только его участие в проекте. Пользователи обратили внимание на поразительное сходство Арана с Киллианом Мерфи - от черт лица, взгляда и мимики до манеры говорить и поведения перед камерой.

В соцсетях поклонники шутят, что Аран выглядит как младшая версия своего отца. Некоторые пользователи даже отмечали, что если бы не знали, кто дает интервью, все равно могли бы сразу догадаться о родственной связи со звездой "Оппенгеймера".

Особенно пользователей развеселила безэмоциональность в ответах на вопросы об участии в сериале, которая многим напомнила присущую Киллиану манеру.

Что пишут в сети:

"Сын Киллиана Мерфи - копия своего отца".

"Как только увидела видео, сразу поняла, что это его сын".

"Сын Киллиана Мерфи очень похож на него".

"Я в восторге. Рад быть здесь". Да, он - настоящий сын своего отца».

"Мне очень нравится, что этот манерный стиль напоминает Киллиана".

"Он буквально повторяет те движения губами, которые делает его папа, и по характеру они вроде бы очень похожи".

"Доказательство, что генетика существует".

Где сейчас снимается Аран Мерфи

Сейчас 19-летний актер играет роль сразу в двух сериалах HBO - Youth и юридической драме War.

В первом он играет сына героини Шэрона Горгана. Сериал рассказывает о 50-летней разведенной женщине, которая пытается наладить личную жизнь, заботясь о родителях и воспитывая взрослого сына.

В War он появится вместе с Домиником Вестом и Сиенной Миллер. Это юридическая драма о противостоянии двух лондонских юридических фирм, а Аран олицетворяет сына персонажей Веста и Миллер.

Кроме телевизионных проектов у парня впереди дебют в большом кино. Он сыграл в "Кларе и Солнце" - экранизации одноименного романа нобелевского лауреата Кадзуо Ишигуро, которую поставил Тайка Вайтети. Главные роли в фильме исполнили Дженна Ортега, Эми Адамс и Миа Тария.

Аран Мерфи – младший сын Киллиана Мерфи и ирландской художницы Ивонн Макгиннес. У пары также есть старший сын Малачи, родившийся в 2005 году.