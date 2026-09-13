"Копія тата". Син Кілліана Мерфі підкорив мережу схожістю з батьком

Як син Кілліан Мерфі підкорив мережу

На червоній доріжці прем'єри серіалу "Молодість" Аран поспілкувався з журналістами. Відеофрагменти розмови швидко розійшлися соцмережами й за добу зібрали мільйони переглядів.

Однак глядачів зацікавила не лише його участь у проєкті. Користувачі звернули увагу на разючу схожість Арана з Кілліаном Мерфі - від рис обличчя, погляду та міміки до манери говорити й поведінки перед камерою.

У соцмережах шанувальники жартують, що Аран виглядає, як молодша версія свого батька. Деякі користувачі навіть зазначали, що якби не знали, хто саме дає інтерв'ю, все одно могли б одразу здогадатися про родинний зв'язок із зіркою "Оппенгеймера".

Особливо юзерів розвеселила беземоційність у відповіддях на питаннях про участь у серіалі, яка багатьом нагадала притаманну Кілліану манеру.

Що пишуть в мережі:

"Син Кілліана Мерфі - копія свого батька".

"Як тільки побачила відео, одразу зрозуміла, що це його син".

"Син Кілліана Мерфі дуже схожий на нього".

"Я в захваті. Радий бути тут". Так, він - справжній син свого батька".

"Мені дуже подобається, що цей манерний стиль нагадує Кілліана".

"Він буквально повторює ті рухи губами, які робить його тато, і за характером вони начебто дуже схожі".

"Доказ, що генетика існує".

Де зараз знімається Аран Мерфі

Наразі 19-річний актор має ролі одразу у двох серіалах HBO - Youth та юридичній драмі War.

У першому він грає сина героїні Шерон Горган. Серіал розповідає про 50-річну розлучену жінку, яка намагається налагодити особисте життя, водночас піклуючись про батьків і виховуючи дорослого сина.

У War він з'явиться разом із Домініком Вестом та Сієнною Міллер. Це юридична драма про протистояння двох лондонських юридичних фірм, а Аран втілює сина персонажів Веста та Міллер.

Окрім телевізійних проєктів, у хлопця попереду дебют у великому кіно. Він зіграв у "Кларі і Сонці" - екранізації однойменного роману нобелівського лауреата Кадзуо Ішіґуро, яку поставив Тайка Вайтіті. Головні ролі у фільмі виконали Дженна Ортеґа, Емі Адамс і Міа Тарія.

Аран Мерфі - молодший син Кілліана Мерфі та ірландської художниці Івонн Макґіннес. У пари також є старший син Малачі, який народився у 2005 році.