Как прошло выступление

Вуд выступил вместе с профессиональной танцовщицей Райли Арнольд. Их номер начался под композицию Джина Келли "Singin' in the Rain". Сначала пара танцевала в элегантных классических костюмах, однако впоследствии постановка приобрела совсем другое настроение.

Во время перехода к песне Рианны "Umbrella" Коннор исчез за зонтиками, а через мгновение предстал перед публикой в черном корсете, коротких шортах и чулках в сеточку. Именно такой образ в свое время выбрал Том Холланд для легендарного выступления на Lip Sync Battle в 2017 году.

Как и оригинальный номер актера, постановка Вуда сопровождалась искусственным дождем. Вместе с партнершей он танцевал под потоками воды, воспроизводя атмосферу культового перформанса, но с собственной хореографией и музыкальным миксом.

Идея такого выступления возникла у Райли Арнольда еще в начале сезона. По ее словам, когда она впервые познакомилась с Коннором, сразу заметила его схожесть с Томом Холландом. Танцовщица также была уверена, что партнер не побоится экспериментов и согласится на смелое перевоплощение.

Как судьи оценили номер

Судьи высоко оценили номер. Дерек Гаф назвал его именно фристайлом, которого ждала публика, а Бруно Тониоли похвалил постановку за музыкальность и театральность.

Несмотря на небольшую ошибку, на которую обратила внимание Керри Энн Инаба, пара получила 29 из 30 возможных баллов.

По итогам финала Коннор Вуд и Райли Арнольд заняли третье место. Победителями 35-го сезона стали Эзра Фреч и Даниэлла Карагач.

Выступление Тома Холланда на Lip Sync Battle, которое он посвятил хиту Рианны, в свое время стало настоящей интернет-сенсацией. Актер появился на сцене в костюме, напоминающем классический образ из мюзикла "Поя под дождем", а затем неожиданно превратился в эффектный сценический образ с корсетом, париком и чулками.

Его соперницей в тот вечер была Зендея, которая не скрывала удивления увиденным.