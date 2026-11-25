Як пройшов виступ

Вуд виступив разом із професійною танцівницею Райлі Арнольд. Їхній номер розпочався під композицію Джина Келлі "Singin’ in the Rain". Спочатку пара танцювала в елегантних класичних костюмах, однак згодом постановка набула зовсім іншого настрою.

Під час переходу до пісні Ріанни "Umbrella" Коннор зник за парасольками, а за мить з'явився перед публікою в чорному корсеті, коротких шортах і панчохах у сіточку. Саме такий образ свого часу обрав Том Голланд для легендарного виступу на Lip Sync Battle у 2017 році.

Як і оригінальний номер актора, постановка Вуда супроводжувалася штучним дощем. Разом із партнеркою він танцював під потоками води, відтворюючи атмосферу культового перформансу, але з власною хореографією та музичним міксом.

Ідея такого виступу виникла в Райлі Арнольд ще на початку сезону. За її словами, коли вона вперше познайомилася з Коннором, одразу помітила його схожість із Томом Голландом. Танцівниця також була впевнена, що партнер не побоїться експериментів і погодиться на сміливе перевтілення.

Як судді оцінили номер

Судді високо оцінили номер. Дерек Гаф назвав його саме тим фристайлом, якого чекала публіка, а Бруно Тоніолі похвалив постановку за музикальність і театральність.

Попри невелику помилку, на яку звернула увагу Керрі Енн Інаба, пара отримала 29 із 30 можливих балів.

За підсумками фіналу Коннор Вуд і Райлі Арнольд посіли третє місце. Переможцями 35-го сезону стали Езра Фреч і Даніелла Карагач.

Виступ Тома Голланда на Lip Sync Battle, який він присвятив хіту Ріанни, свого часу став справжньою інтернет-сенсацією. Актор з'явився на сцені в костюмі, що нагадував класичний образ із мюзиклу "Співаючи під дощем", а потім несподівано перевтілився в ефектний сценічний образ із корсетом, перукою та панчохами.

Його суперницею того вечора була Зендея, яка не приховувала здивування побаченим.