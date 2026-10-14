Бывшая жена Элвиса Пресли приютила 10-летнюю собаку, которая голодала на улице

Как Тоби оказался у Присциллы Пресли

13 октября 81-летняя Пресли опубликовала видео, на котором держит на коленях небольшую белую собаку и гладит ее.

По словам актрисы, о Тоби ей сообщила знакомая, знавшая о ее любви к животным.

Пресли рассказала, что нынешний вид собаки очень отличается от того, каким он был до спасения.

"Он был не таким, каким вы видите его сейчас. За ним не ухаживали. Он голодал", - рассказала она.

Как именно Тоби оказался без дома, Пресли не знает. Она предполагает, что он мог убежать, однако информации о его предыдущей жизни нет.

Актриса подчеркнула, что во время адаптации собаки проявляла много терпения. Теперь Тебе привык к новому дому, стал ласковым и послушным.

Пресли также отметила, что по его поведению сложно догадаться, что ему уже десять лет.

Что известно о других собаках Пресли

У Присциллы также живет 15-летний пес Боз, которого она тоже спасла. Он принял Тоби, и теперь животные хорошо ладят.

Боза актриса забрала еще щенком. Прочитав в газете призыв помочь ему, она уехала из Калифорнии в Аризону, чтобы привезти собаку домой.

В апреле этого года Пресли сообщила о смерти другого своего любимца - Ридли, которого тоже когда-то спасла.

Прощаясь с ним, она поблагодарила за годы любви и поддержки.