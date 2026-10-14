Колишня дружина Елвіса Преслі прихистила 10-річного собаку, який голодував на вулиці

Як Тобі опинився у Прісцилли Преслі

13 жовтня 81-річна Преслі опублікувала відео, на якому тримає на колінах невеликого білого собаку та гладить його.

За словами акторки, про Тобі їй повідомила знайома, яка знала про її любов до тварин.

Преслі розповіла, що нинішній вигляд пса дуже відрізняється від того, яким він був до порятунку.

"Він був не таким, яким ви бачите його зараз. За ним не доглядали. Він голодував", - розповіла вона.

Як саме Тобі опинився без дому, Преслі не знає. Вона припускає, що він міг утекти, однак інформації про його попереднє життя не має.

Акторка наголосила, що під час адаптації собаки проявляла багато терпіння. Тепер Тобі звик до нової оселі, став ласкавим і слухняним.

Преслі також зазначила, що за його поведінкою складно здогадатися, що йому вже десять років.

Що відомо про інших собак Преслі

У Прісцилли також живе 15-річний пес Боз, якого вона теж урятувала. Він прийняв Тобі, і тепер тварини добре ладнають.

Боза акторка забрала ще цуценям. Прочитавши в газеті заклик допомогти йому, вона поїхала з Каліфорнії до Аризони, щоб привезти собаку додому.

У квітні цього року Преслі повідомила про смерть іншого свого улюбленця - Рідлі, якого також колись урятувала.

Прощаючись із ним, вона подякувала за роки любові та підтримки.