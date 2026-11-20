Что стоит под названием альбома

Центральным образом новой работы стал диван - молчаливый свидетель происходящего между двумя людьми. На нем влюбляются, целуются, смеются, ссорятся и переживают разрывы.

По замыслу альбома, этот привычный предмет хранит воспоминания о близости и отдалении, страсти и безразличии. Он остается рядом в разные моменты отношений, не оценивая их участников и не выбирая чью-либо сторону.

Розовый цвет в названии также имеет более широкое значение, чем романтика. Он символизирует весь спектр чувств, которые люди проживают вместе, включая сомнения, разочарование и надежду.

В 14 песнях KOLA исследует, как меняется любовь со временем, что происходит после первых свиданий и почему некоторые чувства остаются даже после расставания.

"Гайки" и дуэт с Иваном Клименко

Главным синглом альбома стала композиция "Гайки". Ее тема - нежность, забота и маленькие проявления любви в повседневной жизни.

В песне говорится о близости, которая состоит из внимания друг к другу, готовности выслушать, поддержать и быть рядом. Именно эти обыденные вещи становятся основой истории.

Единственной совместной композицией на пластинке стала "Вулицями сонними". Ее KOLA записала со своим саундпродюсером Иваном Клименко, который в этот раз присоединился к работе и как исполнитель.

Какие еще песни вошли в пластинку

Композиции альбома посвящены разным состояниям и ситуациям в отношениях. В частности, "На БЗ" передает легкость и нежность влюбленности, а "Лес" - страсть и желание вернуть чувство.

В песнях "Самурай" и "Аривидерчи" певица обращается к теме отпускания отношений, больше не приносящих счастья. Вместо этого "Кохаєш" - о не исчезающих чувствах, даже когда жизнь уже движется дальше.

"Ні-ні-ні" посвящена умению распознавать манипуляции и выбирать себя. "Пит-стоп" имеет игривое настроение, а "You're star tonight" рассказывает об уверенности в себе и собственной свободе.

Альбом "Диван рожевого кольору" доступен на музыкальных платформах.