Що стоїть за назвою альбому

Центральним образом нової роботи став диван - мовчазний свідок того, що відбувається між двома людьми. На ньому закохуються, цілуються, сміються, сваряться та переживають розриви.

За задумом альбому, цей звичний предмет зберігає спогади про близькість і віддалення, пристрасть і байдужість. Він залишається поруч у різні моменти стосунків, не оцінюючи їхніх учасників і не обираючи чиюсь сторону.

Рожевий колір у назві також має ширше значення, ніж романтика. Він символізує весь спектр почуттів, які люди проживають разом, зокрема сумніви, розчарування та надію.

У 14 піснях KOLA досліджує, як змінюється кохання з часом, що відбувається після перших побачень і чому деякі почуття залишаються навіть після розставання.

"Гайки" та дует з Іваном Клименком

Головним синглом альбому стала композиція “Гайки”. Її тема - ніжність, турбота та маленькі прояви любові у щоденному житті.

У пісні йдеться про близькість, яка складається з уваги одне до одного, готовності вислухати, підтримати й бути поруч. Саме ці повсякденні речі стають основою історії.

Єдиною спільною композицією на платівці стала "Вулицями сонними". Її KOLA записала зі своїм саундпродюсером Іваном Клименком, який цього разу долучився до роботи і як виконавець.

Які ще пісні увійшли до платівки

Композиції альбому присвячені різним станам і ситуаціям у стосунках. Зокрема, “На БЗ” передає легкість і ніжність закоханості, а "Ліс" - пристрасть та бажання повернути почуття.

У піснях "Самурай" і "Арівідерчі" співачка звертається до теми відпускання стосунків, які більше не приносять щастя. Натомість "Кохаєш" - про почуття, що не зникають, навіть коли життя вже рухається далі.

"Ні-ні-ні" присвячена вмінню розпізнавати маніпуляції та обирати себе. "Піт-стоп" має грайливий настрій, а "You’re star tonight" розповідає про впевненість у собі та власну свободу.

Альбом "Диван рожевого кольору" доступний на музичних платформах.