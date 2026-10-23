Любовь, достойная Лувра: CHEEV презентовал новый сингл с неожиданным финалом

Чем новый клип отличается от предыдущих

Вместе с песней CHEEV представил видео, в котором попробовал себя в новой роли - впервые станцевал перед камерой в собственном клипе.

"Эта работа действительно отличается от моих предыдущих клипов, и да, я там впервые даже танцую", - поделился артист.

Несмотря на название, композиция рассказывает о сильной влюбленности. Ее герой пытается осмыслить переживания, которые выходят за пределы его опыта и представлений о любви.

Одной из тем трека стало восприятие чувств как искусства. Влюбленные сравнивают себя с произведением, достойным Лувра, находят гармонию друг в друге и как бы оказываются в эпохе романтизма среди современного декаданса.

CHEEV (фото предоставлено артистом)

На этом построена игра с ожиданиями слушателя. На протяжении композиции CHEEV повторяет "То не любов", а в конце меняет эту фразу на "То все любов".

Финал объясняет замысел: герою сложно подобрать название для чувств, которые оказались глубже, чем он ожидал.

"Чтобы понять смысл этой песни, нужно дослушать ее до конца, ведь "То не любовь" это действительно даже глубже, чем любовь", - рассказал CHEEV.

Сингл уже доступен на музыкальных платформах, а клип - на YouTube. Услышать новую композицию вживую можно во время продолжающегося осеннего тура артиста.