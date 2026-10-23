Кохання, гідне Лувру: CHEEV презентував новий сингл із несподіваним фіналом

Чим новий кліп відрізняється від попередніх

Разом із піснею CHEEV представив відео, у якому спробував себе в новій ролі - уперше станцював перед камерою у власному кліпі.

"Ця робота дійсно відрізняється від моїх попередніх кліпів, і так, я там вперше навіть танцюю", - поділився артист.

Попри назву, композиція розповідає про сильну закоханість. Її герой намагається осмислити переживання, які виходять за межі його попереднього досвіду та уявлень про кохання.

Однією з тем треку стало сприйняття почуттів як мистецтва. Закохані порівнюють себе з витвором, гідним Лувру, знаходять гармонію одне в одному та ніби опиняються в епосі романтизму посеред сучасного декадансу.

CHEEV (фото надане артистом)

На цьому побудована й гра з очікуваннями слухача. Протягом композиції CHEEV повторює "То не любов", а наприкінці змінює цю фразу на "То все любов".

Фінал пояснює задум: героєві складно дібрати назву для почуттів, які виявилися глибшими, ніж він очікував.

"Щоб зрозуміти сенс цієї пісні, потрібно дослухати її до кінця, адже "То не любов" це насправді навіть глибше, ніж любов", - розповів CHEEV.

Сингл уже доступний на музичних платформах, а кліп - на YouTube. Почути нову композицію наживо можна під час осіннього туру артиста, який зараз триває.