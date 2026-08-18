Кличко отреагировал на смерть Панеттьери: "Ничто не сотрет время, которое мы провели вместе"

Как Кличко отреагировал на смерть Панеттьери

Он подчеркнул, что, несмотря на завершение их отношений, Хайден была "важной частью" его жизни и матерью их дочери.

"Наша семья переживает время глубокого шока и горя. Новость о трагической смерти Хайдена глубоко меня огорчает. Она покинула этот мир слишком рано", - написал спортсмен.

Владимир вспомнил о профессиональном пути актрисы и трудностях, с которыми она сталкивалась на протяжении жизни.

"Она построила невероятную карьеру благодаря огромному таланту, в то же время сталкиваясь с темными сторонами очень требовательной индустрии. Ничто не сотрет время, которое мы провели вместе, или место, которое она занимала в нашей жизни", - отметил Кличко.

Панеттьери с Кличко и дочерью (фото: instagram.com/klitschko)

Отдельно он высказался об их дочери Кае, которой сейчас 11 лет.

"Нашей дочери Каи я всегда буду с уважением рассказывать о ее маме и позабочусь о том, чтобы она помнила, каким человеком она была", - написал он.

Украинский боксер также выразил соболезнования родителям Панеттьери, ее друзьям и поклонникам.

"Я выражаю глубочайшие соболезнования родителям Хайден, ее друзьям и фанатам, которые сегодня тоже грустят. Такие молодые и талантливые люди, как Хайден, не должны покидать этот мир так рано", - сказал он.

Он попросил общественность уважать приватность его семьи в этот сложный период.

"Я прошу всех уважать чувства и приватность нашей семьи в это очень тяжелое время. Сейчас это все, что я хочу сказать", - добавил он.

В конце Владимир поблагодарил всех, кто поддерживает его семью и выражает соболезнования.

"Спи спокойно, Хайден. Пусть ты обретешь вечный покой", - завершил он.

Панеттьери и Кличко (фото: коллаж РБК-Україна)

Что известно о смерти Хайден Панеттьери

Панеттьери умерла 16 августа в 36 лет. Новые подробности по поводу обстоятельств показали, что актрису нашли в квартире в Гринвилле, штат Южная Каролина, во время остановки сердца. Медики констатировали смерть после попыток реанимации.

Предварительное вскрытие не выявило признаков травмы, которая могла бы привести к трагедии. Причина все еще официально не установлена.

Известно, что правоохранители подтвердили отсутствие признаков преступления. На аудиозаписях диспетчерской службы, опубликованных в СМИ, можно было услышать фразы "передозировка" и "длится сердечно-легочная реанимация".

Панеттьери больше всего знали по ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл". Она также снималась в фильмах "Крик 4" и "Крик 6".

Хайден и Владимир были вместе с 2009 по 2018 год и даже планировали свадьбу. В 2014 у них родилась дочь, полную опеку над которой получил спортсмен.