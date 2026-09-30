Клавдия Дрозд о муже и личной жизни: "Не публичный человек"

О материнстве и времени для себя

О рождении первенца актриса сообщила в июне. Новость стала неожиданной для ее поклонников, ведь во время беременности Клавдия практически не делала публичных заявлений и не делилась личными подробностями.

Теперь актриса время от времени показывает моменты жизни с сыном и рассказывает о собственном опыте материнства.

По словам Дрозд, после появления сына у нее стало гораздо меньше времени на себя. В то же время материнство, как призналась актриса, изменило ее отношение ко многим ситуациям.

Теперь она пытается не реагировать на эмоции сразу, а сначала взять паузу, успокоиться и только после этого выражать свою позицию.

Клавдия Дрозд (фото: instagram.com/namedklavdiia)

Клавдия Дрозд (фото: instagram.com/namedklavdiia)

Что известно о муже актрисы

Клавдия также объяснила, почему не стремится делать отношения частью публичного образа. В то же время, информацию об отношениях и отце ребенка она также не раскрывает.

Звезда подчеркнула, что для нее работа и личная жизнь - разные сферы.

"Мой любимый вообще не публичный человек, ему это не интересно, поэтому я уважаю его границы и потому не говорю об этом", - отметила актриса.

Дрозд не стала уточнять, состоит ли официально в браке, а также не рассказала, как ее любимый относится к ее популярности и публичности. Актриса подчеркнула, что уважает его желание оставаться без внимания медиа.