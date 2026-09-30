Клавдія Дрозд про чоловіка та особисте життя: "Не публічна людина"

Про материнство та час для себе

Про народження первістка акторка повідомила у червні. Новина стала несподіваною для її шанувальників, адже під час вагітності Клавдія практично не робила публічних заяв і не ділилася особистими подробицями.

Тепер акторка час від часу показує моменти життя із сином та розповідає про власний досвід материнства.

За словами Дрозд, після появи сина в неї стало значно менше часу на себе. Водночас материнство, як зізналася акторка, змінило її ставлення до багатьох ситуацій.

Тепер вона намагається не реагувати на емоціях одразу, а спочатку взяти паузу, заспокоїтися й лише після цього висловлювати свою позицію.

Клавдія Дрозд (фото: instagram.com/namedklavdiia)

Клавдія Дрозд (фото: instagram.com/namedklavdiia)

Що відомо про чоловіка акторки

Клавдія також пояснила, чому не прагне робити стосунки частиною публічного образу. Водночас інформацію про стосунки та батька дитини вона також не розкриває.

Зірка наголосила, що для неї робота та особисте життя - різні сфери.

"Мій коханий взагалі не публічна людина, йому це не цікаво, тому я поважаю його кордони й тому не говорю про це", - зазначила акторка.

Дрозд не стала уточнювати, чи перебуває офіційно у шлюбі, а також не розповіла, як її коханий ставиться до її популярності та публічності. Акторка наголосила, що поважає його бажання залишатися поза увагою медіа.