Кэти Перри и Джастин Трюдо не скрывали чувств во время модного выхода

Что известно о новом выходе Кэти Перри и Джастина Трюдо

Звездная пара появилась на гала-вечере 19 сентября. 41-летняя Кэти Перри для мероприятия выбрала серебристое платье от Christian Siriano из весенней коллекции 2027 года.

Бархатная модель без бретелей имеет скульптурное декольте и собранную драпировку в зоне бедер, переходящую в юбку макси.

Свой образ певица дополнила серебристыми босоножками с открытым носком и лаконичным бриллиантовым браслетом. Длинные темные волосы она оставила распущенными.

Джастин Трюдо, которому 54 года, был одет в черный костюм с белой рубашкой.

Во время совместного появления на мероприятии влюбленные много времени проводили рядом и не скрывали чувств друг к другу.

Это их второе совместное появление на красной дорожке

Впервые Перри и Трюдо вышли на красную дорожку в июне. Тогда бывший канадский премьер-министр поддержал певицу на премьере ее концертного фильма Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris в рамках кинофестиваля Tribeca. В тот день артистка выбрала белое винтажное платье Lanvin из коллекции весна-лето 1987 года, а ее любимый - черный классический костюм.

Последние месяцы были насыщенными для обоих. Перри занималась продвижением концертного фильма, выпустила сингл Watch It Burn и выступала в рамках европейского тура.

Трюдо также объявил о новом профессиональном проекте. Вместе с бывшей руководительницей своего офиса Кэти Телфорд он основал медийную и развлекательную компанию Hope & Hard Work, которая планирует работать над художественными и документальными проектами.

Что известно об отношениях пары

Напомним, Кэти и Джастина начали встречаться летом 2025 года. Впервые они были замечены вместе в Монреале 28 июля, где они ужинали в ресторане и проводили время в баре.

Затем Трюдо посетил концерт Перри в Монреале. Уже осенью они продолжили проводить время вместе, в частности, отметили день рождения артистки.

В декабре 2025 года пара фактически перестала скрывать свои отношения. Перри опубликовала совместный снимок из Трюдо во время путешествия в Японию.

До этого певица долгое время находилась в отношениях с Орландо Блумом, от которого воспитывает дочь Дейзи. У Джастина также есть двое сыновей и дочь от брака с Софи Грегуар.