Кеті Перрі та Джастін Трюдо не приховували почуттів під час модного виходу

Що відомо про новий вихід Кеті Перрі та Джастіна Трюдо

Зіркова пара з'явилася на гала-вечорі 19 вересня. 41-річна Кеті Перрі для заходу обрала сріблясту сукню від Christian Siriano з весняної колекції 2027 року.

Оксамитова модель без бретелей має скульптурне декольте та зібрану драпіровку в зоні стегон, що переходить у спідницю максі.

Свій образ співачка доповнила сріблястими босоніжками з відкритим носком і лаконічним діамантовим браслетом. Довге темне волосся вона залишила розпущеним.

Джастін Трюдо, якому 54 роки, був одягнений у чорний костюм із білою сорочкою.

Під час спільної появи на заході закохані багато часу проводили поруч і не приховували почуттів одне до одного.

Це їхня друга спільна поява на червоній доріжці

Вперше Перрі та Трюдо разом вийшли на червону доріжку в червні. Тоді колишній канадський прем'єр-міністр підтримав співачку на прем'єрі її концертного фільму Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris у межах кінофестивалю Tribeca. В той день артистка обрала білу вінтажну сукню Lanvin із колекції весна-літо 1987 року, а її коханий - чорний класичний костюм.

Останні місяці були насиченими для обох. Перрі займалася промоцією концертного фільму, випустила сингл Watch It Burn та виступала в рамках європейського туру.

Трюдо також оголосив про новий професійний проєкт. Разом із колишньою керівницею свого офісу Кеті Телфорд він заснував медійну та розважальну компанію Hope & Hard Work, яка планує працювати над художніми та документальними проєктами.

Що відомо про стосунки пари

Нагадаємо, Кеті та Джастіна почали зустрічатися влітку 2025 року. Вперше їх помітили разом у Монреалі 28 липня, де вони вечеряли в ресторані та проводили час у барі.

Згодом Трюдо відвідав концерт Перрі в Монреалі. Вже восени вони продовжили проводити час разом, зокрема відзначили день народження артистки.

У грудні 2025 року пара фактично перестала приховувати свої стосунки. Перрі опублікувала спільний знімок із Трюдо під час їхньої подорожі до Японії.

До цього співачка тривалий час перебувала у стосунках з Орландо Блумом, від якого виховує доньку Дейзі. У Джастіна також є двоє синів та донька від шлюбу з Софі Грегуар.