Кеті Перрі та Джастін Трюдо не приховували почуттів під час модного виходу
Кеті Перрі та Джастін Трюдо разом відвідали урочисте відкриття Музею наративного мистецтва Лукаса в Лос-Анджелесі. Пара вдруге офіційно вийшла на червону доріжку, продемонструвавши стильні образи.
Детальніше про це розповідає Wave RBC.UA.
Що відомо про новий вихід Кеті Перрі та Джастіна Трюдо
Зіркова пара з'явилася на гала-вечорі 19 вересня. 41-річна Кеті Перрі для заходу обрала сріблясту сукню від Christian Siriano з весняної колекції 2027 року.
Оксамитова модель без бретелей має скульптурне декольте та зібрану драпіровку в зоні стегон, що переходить у спідницю максі.
Свій образ співачка доповнила сріблястими босоніжками з відкритим носком і лаконічним діамантовим браслетом. Довге темне волосся вона залишила розпущеним.
Джастін Трюдо, якому 54 роки, був одягнений у чорний костюм із білою сорочкою.
Під час спільної появи на заході закохані багато часу проводили поруч і не приховували почуттів одне до одного.
Це їхня друга спільна поява на червоній доріжці
Вперше Перрі та Трюдо разом вийшли на червону доріжку в червні. Тоді колишній канадський прем'єр-міністр підтримав співачку на прем'єрі її концертного фільму Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris у межах кінофестивалю Tribeca. В той день артистка обрала білу вінтажну сукню Lanvin із колекції весна-літо 1987 року, а її коханий - чорний класичний костюм.
Останні місяці були насиченими для обох. Перрі займалася промоцією концертного фільму, випустила сингл Watch It Burn та виступала в рамках європейського туру.
Трюдо також оголосив про новий професійний проєкт. Разом із колишньою керівницею свого офісу Кеті Телфорд він заснував медійну та розважальну компанію Hope & Hard Work, яка планує працювати над художніми та документальними проєктами.
Що відомо про стосунки пари
Нагадаємо, Кеті та Джастіна почали зустрічатися влітку 2025 року. Вперше їх помітили разом у Монреалі 28 липня, де вони вечеряли в ресторані та проводили час у барі.
Згодом Трюдо відвідав концерт Перрі в Монреалі. Вже восени вони продовжили проводити час разом, зокрема відзначили день народження артистки.
У грудні 2025 року пара фактично перестала приховувати свої стосунки. Перрі опублікувала спільний знімок із Трюдо під час їхньої подорожі до Японії.
До цього співачка тривалий час перебувала у стосунках з Орландо Блумом, від якого виховує доньку Дейзі. У Джастіна також є двоє синів та донька від шлюбу з Софі Грегуар.