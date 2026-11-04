Кайли Дженнер поделилась редкими детскими кадрами с сестрой Кендалл

Милые детские фото

В серии фотографий можно увидеть сестер в детстве: они позируют вместе с подарками, обнимаются и держатся за руки. Для публикации Кайли выбрала также композицию Barricades & Brickwalls австралийской певицы Кейси Чемберс.

К фотографиям 29-летняя основательница Kylie Cosmetics добавила личное послание, в котором призналась, насколько старшая сестра повлияла на ее жизнь.

"Я являюсь той, кем есть, благодаря тому, кем ты была для меня. Часть меня всегда будет оставаться твоей младшей сестрой, которая будет держать тебя за руку", - написала Кайли.

Кайли Дженнер с сестрой Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли Дженнер с сестрой Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли Дженнер с сестрой Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кендалл не осталась в стороне и отреагировала на поздравления в комментариях. Особенно ее растрогало музыкальное сопровождение публикации - модель отдельно отметила выбор песни, добавив эмодзы со слезами и сердечками.

Кайли Дженнер с сестрой Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли Дженнер с сестрой Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли Дженнер с сестрой Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли Дженнер с сестрой Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)

Что известно о Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер родилась 3 ноября 1995 года. Она получила популярность благодаря реалити-шоу "Семейство Кардашьян" (Keeping Up with the Kardashians), а впоследствии построила успешную карьеру в модельном бизнесе.

Кендалл сотрудничает с ведущими модными домами и регулярно участвует в показах на Неделях моды в Нью-Йорке, Милане и Париже.

Кайли и Кендалл не только сестры, но когда-то вместе пробовали себя в fashion-бизнесе: в 2012 году они создали общую линию одежды Kendall + Kylie.