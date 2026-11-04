Кайлі Дженнер поділилася рідкісними дитячими кадрами із сестрою Кендалл

Милі дитячі фото

У серії фотографій можна побачити сестер у дитинстві: вони позують разом із подарунками, обіймаються та тримаються за руки. Для публікації Кайлі також обрала композицію Barricades & Brickwalls австралійської співачки Кейсі Чемберс.

До фотографій 29-річна засновниця Kylie Cosmetics додала особисте послання, у якому зізналася, наскільки сильно старша сестра вплинула на її життя.

"Я є тією, ким є, завдяки тому, ким ти була для мене. Частина мене завжди залишатиметься твоєю молодшою сестрою, яка триматиме тебе за руку", - написала Кайлі.

Кайлі Дженнер з сестрою Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі Дженнер з сестрою Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі Дженнер з сестрою Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кендалл не залишилася осторонь і відреагувала на привітання в коментарях. Особливо її зворушив музичний супровід публікації - модель окремо відзначила вибір пісні, додавши емодзі зі сльозами та сердечками.

Кайлі Дженнер з сестрою Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі Дженнер з сестрою Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі Дженнер з сестрою Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі Дженнер з сестрою Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)

Що відомо про Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер народилася 3 листопада 1995 року. Вона здобула популярність завдяки реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян" (Keeping Up with the Kardashians), а згодом побудувала успішну кар'єру в модельному бізнесі.

Кендалл співпрацює з провідними модними домами та регулярно бере участь у показах на Тижнях моди в Нью-Йорку, Мілані й Парижі.

Кайлі та Кендалл не лише сестри, а й колись разом пробували себе у fashion-бізнесі: у 2012 році вони створили спільну лінію одягу Kendall + Kylie.