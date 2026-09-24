Екатерина Лозовицкая из "Холостяка-12" вышла замуж за известного певца

Как выглядели молодожены

Для свадьбы Лозовицкая выбрала нежное кружевное платье на тонких бретелях. Образ невесты дополнили длинную полупрозрачную фату и букет из желтых кал. Ее избранник явился на церемонии в белом костюме.

Одним из самых романтичных моментов стал первый танец пары. Молодожены выполнили его среди густого дыма, создававшего вокруг них эффект легкой облачности.

Свадьба состоялась 23 сентября. В то же время, сами Екатерина и Гидаят пока не делились в своих соцсетях кадрами по празднованию и не рассказывали подробностей церемонии.

Екатерина Лозинская и Гидаят Сеидов (фото: скриншот)

История любви

Об отношениях влюбленных стало известно только в начале августа 2026 года. Лозовицкая опубликовала общие романтические кадры с Гидаятом и кратко подписала их: "Люблю". Впоследствии она рассказала, что их роман в тот момент длился около полугода.

Отношения быстро перешли на серьезный уровень. 23 августа GEED сделал предложение Екатерине прямо во время своего выступления. Сначала артист подарил любимой большой букет розовых роз, а затем стал на одно колено и предложил ей жениться. Лозовицкая ответила "да" и показала поклонникам обручальное кольцо.

Екатерина Лозинская и Гидаят Сеидов (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)