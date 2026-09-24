Катерина Лозовицька з "Холостяка-12" вийшла заміж за відомого співака

Як виглядали молодята

Для весілля Лозовицька обрала ніжну мереживну сукню на тонких бретелях. Образ нареченої доповнили довга напівпрозора фата та букет із жовтих кал. Її обранець з'явився на церемонії у білому костюмі.

Одним із найромантичніших моментів став перший танець пари. Молодята виконали його серед густого диму, який створював навколо них ефект легкої хмарності.

Весілля відбулося 23 вересня. Водночас самі Катерина та Гідаят поки не ділилися у своїх соцмережах кадрами зі святкування та не розповідали подробиць церемонії.

Катерина Лозинська та Гідаят Сеїдов (фото: скриншот)

Історія кохання

Про стосунки закоханих стало відомо лише на початку серпня 2026 року. Лозовицька опублікувала спільні романтичні кадри з Гідаятом і коротко підписала їх: "Кохаю". Згодом вона розповіла, що їхній роман на той момент тривав близько пів року.

Стосунки швидко перейшли на серйозний рівень. 23 серпня GEED освідчився Катерині просто під час свого виступу. Спочатку артист подарував коханій великий букет рожевих троянд, а потім став на одне коліно та запропонував їй одружитися. Лозовицька відповіла "так" і показала шанувальникам обручку.

Катерина Лозинська та Гідаят Сеїдов (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)