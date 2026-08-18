Как Хайден Панеттьери помогла горилле Тони: в КиївЗоо вспомнили историю дружбы

Американская актриса Хайден Панеттьери скончалась в 36 лет . После известия о ее смерти Киевский зоопарк почтил память звезды, поделившись трогательной историей ее дружбы и помощи местной горилле Тони.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Facebook зоопарка.

Панеттьери и горилла Тони: с чего началась дружба

Как сообщили в зоопарке, Хайден впервые приехала в Киевский зоопарк в 2014 году. В это время она познакомилась с гориллой Тони. Между ними сразу возникла особая связь.

"Для миллионов она останется известной актрисой. Для КиївЗоо - человеком, который искренне полюбил нашего Тони и стал частью его истории", - отметили там.

После первой встречи актриса не забывала о животном. Когда она возвращалась в столицу, то навещала Тони и интересовалась его жизнью.

Кроме того, Панеттьери помогла создать для гориллы новые условия обитания. Уже осенью 2014 года при ее поддержке Тони получил новые зимние апартаменты, а весной 2015-го - летние.

Зоопарк опубликовал фото, сделанное во время первого визита Хайден в 2014 году. На фотографии актриса знакомится с Тони.

"На этой фотографии - одна из тех встреч. Простая, теплая и настоящая. Именно такой хочется сохранить эту историю в памяти. Ее доброта останется с нами - в судьбе Тони и в истории КиївЗоо", - написали в посте.

Тони и Хайден (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Напоследок там поблагодарили актрису за искренность и любовь, которые она дарила животному миру.

"Светлая память", - добавили в зоопарке.

Напомним, Панеттьери умерла 16 августа. Бывший жених Владимир Кличко отреагировал на трагедию, вспомнив об их отношениях и общей дочери Кае-Евдокии.

Также воспоминаниями об актрисе поделились голливудские звезды, среди которых Маси Ока, Брайан Фуллер, Келли Осборн и другие.