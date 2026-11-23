Каких результатов достиг клип "MEOW"

По данным пресрелиза, менее чем через три дня после премьеры видео набрало более 1,2 миллиона просмотров на YouTube.

Наивысшей позицией клипа в Украине стало первое место, а на родине Baby Lasagna в Хорватии - второе.

Кроме того, видео попало в тренды в Германии, Великобритании, Чехии, Австрии, Польше, Канаде, Нидерландах и Италии.

Пиковые позиции и количество дней в рейтингах, приведенные в пресс-релизе: "MEOW" также отметили на Apple Music.

Также отмечается, что композиция оказалась на первой позиции в разделе Best New Songs Apple Music в 23 странах.

В список вошли Украина, Хорватия, Чехия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария, Греция, Словакия, Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Албания, Эстония, Латвия, Литва, Кипр, Мальта, Молдова, Грузия, Вир.

Как создавали песню Jerry Heil и Baby Lasagna

Премьера "MEOW" и клипа на нее состоялась 20 ноября 2026 года. В совместной работе Jerry Heil и серебряный призер "Евровидения-2024" Baby Lasagna соединили мелодичный поп и индастриал-рок.

Песня родилась во время сонграйт-сессии в Стокгольме. К работе над ней присоединились шведские авторы и продюсеры Джой и Линнеа Деб, с которыми Jerry Heil ранее сотрудничала над композицией Catharticus (Prayer) для Нацотбора на Евровидение-2026.

Jerry Heil и Baby Lasagna (фото предоставлено прессслужбой артистки)

Дворец и борьба за власть в клипе

Режиссером видео стала Юлия Литинская. Съемки прошли в историческом дворце Яблона вблизи Варшавы, а визуальный стиль работы вдохновлен викторианской эпохой.

По сюжету Baby Lasagna прибывает на официальную аудиенцию в Jerry Heil. Однако встреча постепенно превращается в психологическое противостояние, в ходе которого герои постоянно меняются ролями.

Гость берет на себя роль хозяина, а казавшийся заложником ситуации персонаж перехватывает контроль.

Придворный этикет становится частью игры за власть, и в финал остается непонятным, кто на самом деле руководит этой встречей.