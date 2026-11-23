Яких результатів досяг кліп "MEOW"

За даними пресрелізу, менш ніж за три дні після прем'єри відео набрало понад 1,2 мільйона переглядів на YouTube.

Найвищою позицією кліпу в Україні стало перше місце, а на батьківщині Baby Lasagna, у Хорватії, - друге.

Крім того, відео потрапило до трендів у Німеччині, Великій Британії, Чехії, Австрії, Польщі, Канаді, Нідерландах та Італії.

Пікові позиції та кількість днів у рейтингах, наведені у пресрелізі: "MEOW" також відзначили на Apple Music.

Також зазначається, що композиція опинилася на першій позиції в розділі Best New Songs на Apple Music у 23 країнах.

До переліку увійшли Україна, Хорватія, Чехія, Словенія, Угорщина, Румунія, Болгарія, Греція, Словаччина, Сербія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія, Естонія, Латвія, Литва, Кіпр, Мальта, Молдова, Грузія, Вірменія та Азербайджан.

Як створювали пісню Jerry Heil та Baby Lasagna

Прем'єра "MEOW" та кліпу на неї відбулася 20 листопада 2026 року. У спільній роботі Jerry Heil і срібний призер "Євробачення-2024" Baby Lasagna поєднали мелодійний поп та індастріал-рок.

Пісня народилася під час сонграйт-сесії у Стокгольмі. До роботи над нею долучилися шведські автори та продюсери Джой і Ліннеа Деб, із якими Jerry Heil раніше співпрацювала над композицією "Catharticus (Prayer)" для Нацвідбору на Євробачення-2026.

Jerry Heil та Baby Lasagna (фото надане пресслужбою артистки)

Палац та боротьба за владу у кліпі

Режисеркою відео стала Юлія Літинська. Зйомки відбулися в історичному палаці Яблонна поблизу Варшави, а візуальний стиль роботи натхненний вікторіанською епохою.

За сюжетом Baby Lasagna прибуває на офіційну аудієнцію до Jerry Heil. Однак зустріч поступово перетворюється на психологічне протистояння, під час якого герої постійно міняються ролями.

Гість перебирає на себе роль господаря, а персонаж, який здавався заручником ситуації, перехоплює контроль.

Придворний етикет стає частиною гри за владу, і до фіналу залишається незрозумілим, хто насправді керує цією зустріччю.