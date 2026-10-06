Инна Белень показала фигуру через 5 месяцев после родов: похудела на 27 кг

Как ей удалось похудеть

Белень опубликовала в Threads коллаж с фотографиями "до" и "после". На первом снимке, сделанном в конце апреля, его вес составил 87 кг. На втором, датированном 29 сентября, блогерша уже весила 60 кг.

"За беременность набрала 30 кг. Первое фото - 27 апреля, 87 кг. Второе - 29 сентября, 60 кг. Похудела на 27 кг, осталось 3 кг", - рассказала Инна.

Инна Белень показала, как похудела (фото: скриншот)

По словам блоггерши, она не прибегала к жестким диетам или изнурительным ограничениям. После родов Белень стала более внимательно следить за питанием, контролировать калорийность рациона, пить достаточно воды и следить, чтобы в меню хватало белка.

Сначала, по ее словам, она занималась вопросами гормонального баланса и дефицитов, а затем добавила в свой режим массажи и легкие физические нагрузки.

Инна Белень (фото: кадр с видео)

Белень отмечает, что не ставила перед собой цель быстро вернуться к прежней форме ценой жестких ограничений.

"Мой подход сейчас - без крайностей и без "с понедельника новая жизнь". Просто учусь лучше понимать свой рацион, не запрещать себе вкусное и постепенно возвращаться в форму", - поделилась она.

Инна Белень (фото: кадр с видео)

Также блогерша обратилась к будущим мамам и призвала их не зацикливаться на изменениях веса во время беременности. По ее словам, этот период следует проживать без лишнего давления на себя и наслаждаться ожиданием ребенка.

Как изменился вес за беременность

28 апреля 2026 года Инна Белень родила дочь Киру. За время беременности блоггерша набрала 30 килограммов, а уже через пять месяцев после родов ей удалось похудеть на 27 кг - с 87 до 60 килограммов.

Белень активно в своих соцсетях делится с подписчиками подробностями материнства и восстановления после родов.