Інна Бєлєнь показала фігуру через 5 місяців після пологів: схудла на 27 кг

Як їй вдалось схуднути

Бєлєнь опублікувала у Threads колаж із фотографіями "до" та "після". На першому знімку, зробленому наприкінці квітня, її вага становила 87 кг. На другому, датованому 29 вересня, блогерка вже важила 60 кг.

"За вагітність набрала 30 кг. Перше фото - 27 квітня, 87 кг. Друге - 29 вересня, 60 кг. Схудла на 27 кг, залишилося 3 кг", - розповіла Інна.

Інна Бєлєнь показала, як схудла (фото: скриншот)

За словами блогерки, вона не вдавалася до жорстких дієт чи виснажливих обмежень. Після пологів Бєлєнь почала уважніше стежити за харчуванням, контролювати калорійність раціону, пити достатньо води та стежити, щоб у меню вистачало білка.

Спочатку, за її словами, вона займалася питаннями гормонального балансу та дефіцитів, а згодом додала до свого режиму масажі й легкі фізичні навантаження.

Інна Бєлєнь (фото: кадр з відео)

Бєлєнь наголошує, що не ставила перед собою мету швидко повернутися до колишньої форми ціною жорстких обмежень.

"Мій підхід зараз - без крайнощів і без "з понеділка нове життя". Просто вчуся краще розуміти свій раціон, не забороняти собі смачне й поступово повертатися у форму", - поділилася вона.

Інна Бєлєнь (фото: кадр з відео)

Також блогерка звернулася до майбутніх мам і закликала їх не зациклюватися на змінах ваги під час вагітності. За її словами, цей період варто проживати без зайвого тиску на себе та насолоджуватися очікуванням дитини.

Як змінилась вага за вагітність

28 квітня 2026 року Інна Бєлєнь народила доньку Кіру. За час вагітності блогерка набрала 30 кілограмів, а вже за п’ять місяців після пологів їй вдалося схуднути на 27 кг - з 87 до 60 кілограмів.

Бєлєнь активно у своїх соцмережах ділиться з підписниками подробицями материнства й власного відновлення після пологів.