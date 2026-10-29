Христина Соловий показала легендарную Сестричку Вику в США: как сейчас выглядит звезда украинских 90-х

Как прошла встреча в Лос-Анджелесе

На совместном селфе Христина и Виктория Врадий, известная как Сестричка Вика, улыбаются в камеру.

Рокерка позирует с короткой стрижкой, ярким платком на шее и желтыми очками на голове.

"Так львовская и дрогобычская молчания встретились как-то на другом конце света", - написала Соловий.

Христина назвала знакомство с такими артистами самой ценной частью своего исследования украинской музыки 90-х.

По ее словам, с Викой у них оказалось много общего.

Поскольку у Врадий нет страниц в соцсетях, Соловий оставила благодарность в собственном сообщении.

"За то, что сохранили наивность, за то, что доверили мне свою песню-первенца", - поблагодарила певица.

Она также призналась, что во время разговора продолжала обращаться к старшему коллеге на "вы".

Какую песню Сестрички Вики перепоет Соловий

Речь идет о композиции "Прощай" - одной из самых ранних в репертуаре Врадий. Она записала ее с ВИА "Арника" еще в конце 1970-х, задолго до появления сценического образа Сестрички Вики.

Новая версия в исполнении Христина Соловий должна выйти 30 октября. Трек войдет в ее альбом, посвященный переосмыслению украинской музыки 90-х.

Их встреча открыла и символическое совпадение: Радий уехала из Украины в 1993 году - именно тогда родилась Соловий.

Чем известна Сестричка Вика

Широкую популярность Врадий принесла победа на первом фестивале "Червона рута" в Черновцах.

В 1989 году она заняла первое место в жанре рок-музыки.

Ее творчество сочетало рок, панк и электронику, а среди авторов песен был Сергей Кузьминский из "Братьев Гадюкиных".

Среди известных композиций Сестрички Вики - "То моє море", "Мамо, я дурна и "Тинди-ринди".