Христина Соловій показала легендарну Сестричку Віку в США: як зараз виглядає зірка українських 90-х

Як минула зустріч у Лос-Анджелесі

На спільному селфі Христина та Вікторія Врадій, відома як Сестричка Віка, усміхаються в камеру.

Рокерка позує з короткою стрижкою, яскравою хусткою на шиї та жовтими окулярами на голові.

"Отак львівська і дрогобицька мавки зустрілися якось на іншому кінці світу", - написала Соловій.

Христина назвала знайомство з такими артистами найціннішою частиною свого дослідження української музики 90-х.

За її словами, з Вікою в них виявилося багато спільного.

Оскільки Врадій не має сторінок у соцмережах, Соловій залишила подяку у власному дописі.

"За те, що зберегли наївність, за те, що довірили мені свою пісню-первістка", - подякувала співачка.

Вона також зізналася, що під час розмови продовжувала звертатися до старшої колеги на "ви".

Яку пісню Сестрички Віки переспіває Соловій

Йдеться про композицію "Прощай" - одну з найраніших у репертуарі Врадій. Вона записала її з ВІА "Арніка" ще наприкінці 1970-х, задовго до появи сценічного образу Сестрички Віки.

Нова версія у виконанні Христини Соловій має вийти 30 жовтня. Трек увійде до її альбому, присвяченого переосмисленню української музики 90-х.

Їхня зустріч відкрила й символічний збіг: Врадій виїхала з України 1993 року - саме тоді народилася Соловій.

Чим відома Сестричка Віка

Широку популярність Врадій принесла перемога на першому фестивалі "Червона рута" в Чернівцях.

У 1989 році вона посіла перше місце в жанрі рок-музики.

Її творчість поєднувала рок, панк та електроніку, а серед авторів пісень був Сергій Кузьмінський із "Братів Гадюкіних".

Серед відомих композицій Сестрички Віки - "То моє море", "Мамо, я дурна" та "Тинди-ринди".