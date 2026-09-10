"Хотела бы пожить как кочевница". Джоли заговорила о новом этапе в жизни

Анджелина Джоли в новой фотосессии

Для съемки актриса примерила наряды Fendi, Ferragamo и вещи собственного творческого проекта Atelier Jolie. Материал получил название "Жизнь без границ". В нем звезда рассказала о новом этапе в жизни, официально начавшемся после взросления ее младших детей - близнецов Вивьен и Нокса, которым в июле исполнилось 18 лет.

"Я очень люблю и с нетерпением жду общения с людьми. Я не из тех, кто ездит в отпуск, ходит по магазинам или занимается подобными вещами. Я представляю больше работы на природе, больше путешествий и просто то, чтобы быть где-то в мире. Вернуть свой мотоцикл, снова сесть в самолет. Не знаю", - призналась она.



Актриса поделилась, что гордится тем, какими самостоятельными людьми выросли ее дети. Она старается не вмешиваться в их жизнь, а поддерживать и помогать реализовывать собственный потенциал.

"Они, безусловно, самостоятельные личности. И это меня очень радует, ведь, по моему мнению, одна из важнейших задач - это не мешать им", - отметила она.

Джоли хочет жить более кочевой жизнью

Актриса призналась, что планирует больше времени проводить за пределами США. Она отметила, что не хочет в ближайшее время привязывать себя к одному постоянному месту жительства.

В то же время она стремится иметь место, которое будет оставаться домом для ее семьи и где будут храниться семейные фотографии и личные вещи. Часть года она планирует проводить в Камбодже, с которой ее связывают семья и гуманитарная деятельность.

"Я, собственно, не планирую иметь постоянное место жительства. Мне хотелось бы иметь основное место для моей семьи. А потом я бы хотела некоторое время пожить немного как кочевница", - поделилась она.



Ранее Джоли говорила, что хочет покинуть Лос-Анджелес, где родилась и много лет воспитывала детей. В мае 2026 года она выставила на продажу свое имение в районе Лос-Фелиз почти за 30 миллионов долларов.

Кроме того, одним из направлений ее работы останется Atelier Jolie – творческий проект, который актриса основала в Нью-Йорке в 2023 году. Его она тоже хочет развивать за пределами США.

Также актриса планирует больше времени уделять гуманитарным инициативам, в частности, продолжит работу с беженцами и будет развивать свою Maddox Foundation в Камбодже.