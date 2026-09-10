"Хотіла б пожити як кочівниця". Джолі заговорила про новий етап у житті

Анджеліна Джолі у новій фотосесії

Для зйомки акторка приміряла вбрання Fendi, Ferragamo та речі власного творчого проєкту Atelier Jolie. Матеріал отримав назву "Життя без кордонів". У ньому зірка розповіла про новий етап у житті, який офіційно розпочався після дорослішання її молодших дітей - близнюків Вів'єн і Нокса, яким у липні виповнилося 18 років.

"Я дуже люблю і з нетерпінням чекаю на спілкування з людьми. Я не з тих, хто їздить у відпустку, ходить по магазинах чи займається подібними речами. Я уявляю більше роботи на природі, більше подорожей і просто те, щоб бути десь у світі. Повернути свій мотоцикл, знову сісти в літак. Не знаю", - зізналася вона.

Акторка поділилася, що пишається тим, якими самостійними людьми виросли її діти. Вона намагається не втручатися в їхнє життя, а підтримувати їх та допомагати реалізовувати власний потенціал.

"Вони, безперечно, самостійні особистості. І це мене дуже тішить, адже, на мою думку, одне з найважливіших завдань - це не заважати їм", - зазначила вона.

Джолі хоче жити більш кочовим життям

Акторка зізналася, що планує більше часу проводити за межами США. Вона зазначила, що не хоче найближчим часом прив'язувати себе до одного постійного місця проживання.

Водночас вона прагне мати місце, яке залишатиметься домом для її родини та де зберігатимуться сімейні фотографії й особисті речі. Частину року вона планує проводити в Камбоджі, з якою її пов'язують родина та гуманітарна діяльність.

"Я, власне, не планую мати постійне місце проживання. Мені б хотілося мати основне місце для моєї родини. А потім я б хотіла деякий час пожити трохи як кочівниця", - поділилася вона.



Раніше Джолі говорила, що хоче залишити Лос-Анджелес, де народилася та багато років виховувала дітей. У травні 2026 року вона виставила на продаж свій маєток у районі Лос-Феліз майже за 30 мільйонів доларів.

Крім того, одним із напрямків її роботи залишиться Atelier Jolie - творчий проєкт, який акторка заснувала у Нью-Йорку в 2023 році. Його вона також хоче розвивати за межами США.

Також акторка планує більше часу приділяти гуманітарним ініціативам, зокрема продовжить роботу з біженцями та розвиватиме діяльність своєї Maddox Foundation у Камбоджі.