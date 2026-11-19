Это веское достижение в карьере

Для 60-летнего Рамзи это стало еще одним значительным достижением в карьере, охватывающей ресторанный бизнес и телевидение. Он стал первым британским шеф-поваром, удостоенным такой награды, и четвертым представителем кулинарной индустрии в истории Аллеи славы.

В ходе церемонии Рамзи признался, что ему сложно подобрать слова, чтобы описать свои эмоции. Шеф-повар поблагодарил организаторов и близких за поддержку, а также пошутил, что будет лично приходить еженедельно, чтобы полировать свою звезду.

Кто выступил на мероприятии

На мероприятии выступили Джоэл Макгейл и Лиза Вандерпамп. Макгейл с юмором отметил популярность Рамзи, отметив, что тот стал одним из самых известных людей в мире.

Вандерпамп, со своей стороны, рассказала о его доброте, щедрости и отзывчивости за пределами телевизионного образа строгого шефа.

Звезда Гордона Рамзи стала 2864-й на Голливудской аллее славы. Она расположена рядом со звездой американского телеведущего и шеф-повара Гая Фьери, установленной в 2019 году.

Рамзи приобрел международную популярность благодаря кулинарным проектам "Адская кухня" (Hell's Kitchen), "Кошмары на кухне" (Kitchen Nightmares) и MasterChef. Он также владеет сетью ресторанов в разных странах мира, а его заведения не раз получали звезды Michelin.