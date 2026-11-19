Це вагоме досягнення у кар'єрі

Для 60-річного Рамзі це стало ще одним вагомим досягненням у кар'єрі, яка охоплює ресторанний бізнес і телебачення. Він став першим британським шеф-кухарем, удостоєним такої відзнаки, і четвертим представником кулінарної індустрії в історії Алеї слави.

Під час церемонії Рамзі зізнався, що йому складно підібрати слова, щоб описати свої емоції. Шеф-кухар подякував організаторам і близьким за підтримку, а також пожартував, що особисто приходитиме щотижня аби полірувати свою зірку.

Хто виступив на заході

На заході виступили Джоел Макгейл і Ліза Вандерпамп. Макгейл із гумором відзначив популярність Рамзі, зауваживши, що той став одним із найвідоміших людей у світі.

Вандерпамп, зі свого боку, розповіла про його доброту, щедрість і чуйність за межами телевізійного образу суворого шефа.

Зірка Гордона Рамзі стала 2864-ю на Голлівудській алеї слави. Вона розташована поруч із зіркою американського телеведучого та шеф-кухаря Гая Ф'єрі, яку встановили у 2019 році.

Рамзі здобув міжнародну популярність завдяки кулінарним проєктам "Пекельна кухня" (Hell's Kitchen), "Кошмари на кухні" (Kitchen Nightmares) та MasterChef. Він також володіє мережею ресторанів у різних країнах світу, а його заклади неодноразово отримували зірки Michelin.