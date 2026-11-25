Как Хейли Бибер отпраздновала день рождения

Модель и основательница бренда Rhode поделилась фотографиями из поездки во вторник, 24 ноября. Свой день рождения она отмечала в воскресенье.

Днем Хейли наслаждалась отдыхом на яхте среди пальм, выбрав для него золотистый купальник, соломенную шляпу и накидку с леопардовым принтом.

Хейли Бибер отметила 30-летие (фото: instagram.com/haileybieber)

Для вечерней части Бибер сменила пляжную одежду на зеленый топ с вырезами и золотистыми завязками спереди. Его она соединила с брюками с анималистическим принтом.

Джастин и Хейли Бибер (скриншот)

Особое внимание привлекли романтические фото с Джастином. На одном из снимков певец обнимает жену, а на другом они целуются на фоне фейерверков.

Завершил фотоподборку праздничный торт. Красный десерт из двух ярусов был украшен белыми и золотистыми свечами, надписью Happy Birthday и числом 30, выложенным белой посыпкой.

Кто из звезд был на празднике Хейли Бибер

По данным Deuxmoi, свой день рождения модель отмечала на Багамах. К празднику присоединились Кайли и Кендалл Дженнер, о чем свидетельствуют их публикации в соцсетях.

24 ноября Кайли опубликовала собственную подборку фотографий с яхты, на которых позирует вместе с сестрой. Они обнимались и улыбались на камеру.

Кайли и Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кроме того, на празднике присутствовала актриса и модель Камилла Морроне. Она также опубликовала совместное фото с Хейли в сторис.