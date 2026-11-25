Як Гейлі Бібер відсвяткувала день народження

Модель та засновниця бренду Rhode поділилася фотографіями з поїздки у вівторок, 24 листопада. Свій день народження вона святкувала в неділю.

Вдень Гейлі насолоджувалася відпочинком на яхті та серед пальм, обравши для нього золотистий купальник, солом'яний капелюх та накидку з леопардовим принтом.

Гейлі Бібер відсвяткувала 30-річчя (фото: instagram.com/haileybieber)

Для вечірньої частини Бібер змінила пляжний одяг на зелений топ із вирізами та золотистими зав'язками спереду. Його вона поєднала зі штанами з анімалістичним принтом.

Джастін та Гейлі Бібер (скриншот)

Окрему увагу привернули романтичні фото з Джастіном. На одному зі знімків співак обіймає дружину, а на іншому вони цілуються на тлі феєрверків.

Завершив фотодобірку святковий торт. Червоний десерт із двох ярусів був прикрашений білими та золотистими свічками, написом Happy Birthday і числом 30, викладеним білою посипкою.

Хто з зірок був на святі Гейлі Бібер

За даними Deuxmoi, свій день народження модель відзначала на Багамах. До свята приєдналися Кайлі та Кендалл Дженнер, про що свідчать їхні публікації в соцмережах.

24 листопада Кайлі опублікувала власну добірку світлин з яхти, на яких позує разом з сестрою. Вони обіймалися та усміхалися на камеру.

Кайлі та Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Крім того, на святі була присутня акторка та модель Каміла Морроне. Вона також опублікувала спільне фото з Гейлі в сториз.