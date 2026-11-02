Гарри Стайлз пригласил в свой клип пару, которая обручилась на его концерте

Как прошло предложение

Когда музыкант исполнял "Coming Up Roses" за пианино, Фрэнки встал на одно колено и сделал Маривель предложение. Девушка ответила согласием, а момент признания попал на большие экраны арены.

Реакция публики привлекла внимание самого певца, который оглянулся, чтобы увидеть, что происходит.

О чем клип

Однако на этом история пара с артистом не завершилась. 26 октября Гарри Стайлз выпустил клип на Coming Up Roses, в котором неожиданно появились Маривель и Фрэнки.

В видео певец посещает занятия по бальным танцам в старинном зале и меняет партнеров во время танца. В конце ролика участники собираются для совместного фотосъемки. Среди них - влюбленные, которые держатся за руки. К паре присоединяется и сам Стайлз, обнимая Маривель.

Девушка поделилась впечатлениями от съемок в Instagram. По ее словам, они с женихом даже не могли представить, что станут частью музыкального видео любимого артиста.

"Спасибо, что сделали наши помолвки еще более особенными и дали нам возможность стать частью такой особой песни. Вы действительно невероятно хороший человек. Спасибо за розы", - написала Маривель, обращаясь к певцу.

Она также опубликовала совместное фото со Стайлзом, кадры со съемочной площадки и букет белых роз, присланный музыкантом пари.

К цветам добавлялась личная записка с приветствием: "Привет! Для меня большая честь быть хотя бы маленькой частью этой истории. С любовью, Гарри".

Таким образом, песня, под которую Фрэнки сделал предложение любимой, стала для них не только саундтреком к важному моменту, но и возможностью лично познакомиться с певцом и появиться в его клипе.