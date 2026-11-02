Гаррі Стайлз запросив у свій кліп пару, яка заручилася на його концерті

Як пройшла пропозиція

Коли музикант виконував "Coming Up Roses" за піаніно, Френкі став на одне коліно та зробив Марівель пропозицію. Дівчина відповіла згодою, а момент освідчення потрапив на великі екрани арени.

Реакція публіки привернула увагу самого співака, який озирнувся, щоб побачити, що відбувається.

Про що кліп

Однак на цьому історія пари з артистом не завершилася. 26 жовтня Гаррі Стайлз випустив кліп на "Coming Up Roses", у якому несподівано з'явилися Марівель і Френкі.

У відео співак відвідує заняття з бальних танців у старовинному залі та змінює партнерів під час танцю. Наприкінці ролика учасники збираються для спільного фото. Серед них - закохані, які тримаються за руки. До пари приєднується і сам Стайлз, обіймаючи Марівель.

Дівчина поділилася враженнями від знімання в Instagram. За її словами, вони з нареченим навіть не могли уявити, що стануть частиною музичного відео улюбленого артиста.

"Дякуємо, що зробили наші заручини ще особливішими та дали нам можливість стати частиною такої особливої пісні. Ви справді неймовірно добра людина. Дякуємо за троянди", - написала Марівель, звертаючись до співака.

Вона також опублікувала спільне фото зі Стайлзом, кадри зі знімального майданчика та букет білих троянд, який музикант надіслав парі.

До квітів додавалася особиста записка з привітанням: "Вітаю! Для мене велика честь бути хоча б маленькою частиною цієї історії. З любов'ю, Гаррі".

Таким чином, пісня, під яку Френкі зробив пропозицію коханій, стала для них не лише саундтреком до важливого моменту, а й нагодою особисто познайомитися зі співаком та з'явитися в його кліпі.