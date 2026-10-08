Фронтмен Imagine Dragons разошелся с Минкой Келли после четырех лет отношений

Причина разрыва

Причины разрыва пока не разглашаются - ни знаменитости, ни их представители ситуацию официально не комментировали.

Дэн Рейнольдс и Минка Келли (фото: instagram.com/minkakelly)

Рейнольдс и Келли начали встречаться в 2022 году. Их роман начался вскоре после того, как музыкант объявил о разводе с супругой Эйжой Волкман. Пара была вместе более десяти лет и воспитывает четырех детей.

Речь идет о 14-летней Эрроу Ив, 9-летних Джиа Джеймс и Коко Рэй и 7-летнем Валентайне.

По словам источников, Минка Келли успела хорошо найти общий язык с детьми Рейнольдса. Раньше актрису даже замечали вместе с музыкантом и его семьей во время совместных поездок.

Дэн Рейнольдс и Минка Келли (фото: instagram.com/minkakelly)

Брак Дэна Рейнольдса и Эйжи Волкман

К отношениям с Минкой Келли Дэн Рейнольдс был женат на музыкантке Эйжей Волкман, фронтвумен группы Nico Vega. Они познакомились в 2010 году.

Их брак неоднократно переживал сложные периоды. В 2018 году Рейнольдс объявил о расставании с Волкманом после семи лет брака. Однако впоследствии пара помирилась и решила попытаться восстановить отношения. В 2019 году у них родился четвертый общий ребенок.

В сентябре 2022 года музыкант вторично сообщил о разрыве с женой. Тогда он подчеркнул, что главным приоритетом для них обоих остаются четверо детей и совместное отцовство.

В апреле 2023 года Эйжа Волкман официально подала на развод. К тому моменту Рейнольдса уже связывали романтические отношения с Минкой Келли. Волкман не стала публично раскрывать подробности разрыва, отметив лишь, что у них с бывшим мужем четырех детей и пережили вместе многие важные моменты.