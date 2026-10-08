Фронтмен Imagine Dragons розійшовся з Мінкою Келлі після чотирьох років стосунків
Фронтмен американського гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс та акторка Мінка Келлі більше не разом. За інформацією інсайдерів, пара нещодавно завершила свої стосунки після чотирьох років роману.
Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням People, 39-річний музикант і 46-річна акторка вирішили розійтися.
Причина розриву
Причини розриву наразі не розголошуються - ні знаменитості, ні їхні представники ситуацію офіційно не коментували.
Рейнольдс і Келлі почали зустрічатися у 2022 році. Їхній роман розпочався невдовзі після того, як музикант оголосив про розлучення з дружиною Ейжою Волкман. Пара була разом понад десять років і виховує чотирьох дітей.
Йдеться про 14-річну Ерроу Ів, 9-річних Джіа Джеймс і Коко Рей та 7-річного Валентайна.
За словами джерел, Мінка Келлі встигла добре порозумітися з дітьми Рейнольдса. Раніше акторку навіть помічали разом із музикантом та його родиною під час спільних поїздок.
Шлюб Дена Рейнольдса та Ейжі Волкман
До стосунків із Мінкою Келлі Ден Рейнольдс був одружений із музиканткою Ейжею Волкман, фронтвумен гурту Nico Vega. Вони познайомилися у 2010 році.
Їхній шлюб неодноразово переживав складні періоди. У 2018 році Рейнольдс оголосив про розставання з Волкман після семи років шлюбу. Однак згодом пара помирилася й вирішила спробувати відновити стосунки. У 2019 році в них народився четверта спільний дитина.
У вересні 2022 року музикант вдруге повідомив про розрив із дружиною. Тоді він наголосив, що головним пріоритетом для них обох залишаються четверо дітей і спільне батьківство.
У квітні 2023 року Ейжа Волкман офіційно подала на розлучення. На той момент Рейнольдса вже пов'язували романтичні стосунки з Мінкою Келлі. Волкман не стала публічно розкривати подробиці розриву, зазначивши лише, що вони з колишнім чоловіком мають чотирьох дітей і пережили разом багато важливих моментів.