На фронте погиб барабанщик группы "Руки'в Брюки" Анатолий Ткач
На фронте погиб украинский музыкант, барабанщик рок-н-ролльной группы "Руки'в Брюки" Анатолий Ткач. Защитник служил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Об этом Wave RBC.UA пишет со ссылкой на пост сестры Валентины в Facebook.
Что известно о гибели Анатолия Ткача
Трагическое известие сообщила его сестра 18 августа, назвав брата своим лучшим другом.
"Я не нахожу слов. Я бы никогда не хотела писать этого. Мой мир будто стерся. Анатолий, мой брат, мой лучший друг - погиб", - написала она.
Валентина также отметила, что многие захотят попрощаться с музыкантом.
Информацию о времени и месте церемонии прощания семья обещала сообщить позже.
О коллеге и товарище также высказался лидер коллектива Александр Ремез. Он признался, что пока не может понять потерю музыканта.
"Еще нет понимания, что я тебя больше не увижу, и нигде не встречу, и не получу ответ на сообщения… Покойся с миром, мой принципиальный, ответственный товарищ. Ткач Анатолий Сергеевич погиб. Ненавижу русню", - написал он в Instagram.
Что известно об Анатолии Ткаче
Анатолий Ткач был барабанщиком рок-н-ролльной группы "Руки'в Брюки". До этого он был участником коллектива Los Fartos.
Во время полномасштабной войны музыкант встал на защиту Украины. В июле 2024 года он присоединился к рядам ВСУ. Военную службу проходил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.