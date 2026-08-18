На фронті загинув барабанник гурту "Руки'в Брюки" Анатолій Ткач
На фронті загинув український музикант, барабанник рок-н-рольного гурту "Руки'в Брюки" Анатолій Ткач. Захисник служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Про це Wave RBC.UA пише з посиланням на допис сестри Валентини у Facebook.
Що відомо про загибель Анатолія Ткача
Трагічну звістку повідомила його сестра 18 серпня, назвавши брата своїм найкращим другом.
"Я не знаходжу слів. Я б ніколи не хотіла писати цього. Мій світ наче стерся. Анатолій, мій брат, мій найкращий друг - загинув", - написала вона.
Валентина також зазначила, що багато людей захочуть попрощатися з музикантом.
Інформацію про час і місце церемонії прощання родина обіцяла повідомити пізніше.
Про колегу та товариша також висловився лідер колективу Олександр Ремез. Він зізнався, що поки не може усвідомити втрату музиканта.
"Ще немає розуміння, що я тебе більше не побачу, і ніде не зустріну, і не отримаю відповідь на повідомлення… Спочивай з миром, мій принциповий, відповідальний товаришу. Ткач Анатолій Сергійович загинув. Ненавиджу русню", - написав він в Instagram.
Що відомо про Анатолія Ткача
Анатолій Ткач був барабанником рок-н-рольного гурту "Руки’в Брюки". До цього був частиною колективу Los Fartos.
Під час повномасштабної війни музикант став на захист України. У липні 2024 року он приєднався до лав ЗСУ. Військову службу проходив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.