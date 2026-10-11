Евгений Лесничий и Ангелина Самчик поженились: первые кадры со свадьбы

Какой была свадьба Лесничего и Самчик

Актеры решили отпраздновать бракосочетание в уютной атмосфере, пригласив на церемонию только самых родных людей. Они обменялись клятвами, а затем, согласно украинской традиции, отломили по кусочку от каравая.

"Спасибо всем, кто разделил этот день с нами. У нас самые лучшие друзья, самое лучшее окружение и семья. Мы вас безумно любим", - написала Ангелина в сторис.

Судя по кадрам, пара выбрала для церемонии классические свадебные образы. Евгений надел черный костюм с белой рубашкой и бабочкой, а его любимая - белое приталенное платье с открытыми плечами и жакетом.

Свой образ невеста дополнила жемчужным ожерельем и серьгами. Волосы она собрала и украсила бантиком в тон платья.

Лесничий и Самчик поженились (фото: instagram.com/anhelina_lisnycha_trandafilova)

У себя в блоге Ангелина также сообщила, что взяла фамилию мужа. Теперь она - Лесничая.

"Вот такие новости, друзья. Теперь я - Лесничая. Спасибо всем, что разделили этот день с нами. У нас лучшие друзья, лучшее окружение, лучшая семья. Любим вас невероятно", - написала она.

Среди гостей были актер Богдан Рубан и ветеран ВСУ Назар Грабар, которые пришли поздравить молодоженов.

История любви актеров

О своих отношениях Евгений и Ангелина открыто рассказали летом 2023 года. В октябре 2025 года Лесничий сделал любимое предложение руки и сердца на берегу моря.

Для 29-летней Ангелины этот брак стал вторым. В 2020-м она вышла замуж за актера Максима Самчика, известного по сериалу "Перші ластівки". Их брак длился два года.

Ангелина получила популярность благодаря ролям в сериале "Новенька" и комедии "Збори ОСББ". Актриса работает в украинском кино и на телевидении.

Евгений известен по ролям в украинских сериалах, среди которых "Реванш", "Голова", "Новенька" и другие. Помимо актерской карьеры, он занимается дубляжем и озвучкой.