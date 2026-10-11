Євген Лісничий та Ангеліна Самчик одружилися: перші кадри з весілля

Яким було весілля Лісничого та Самчик

Актори вирішили відсвяткувати одруження в затишній атмосфері, запросивши на церемонію лише найрідніших людей. Вони обмінялися обітницями, а згодом за українською традицією відламали по шматочку короваю.

"Дякую всім, що розділили цей день з нами. В нас найкращі друзі, найкраще оточення і родина. Любимо вас неймовірно", - написала Ангеліна в сториз.

Судячи з кадрів, пара обрала для церемонії класичні весільні образи. Євген одягнув чорний костюм з білою сорочкою та метеликом, а його кохана - білу приталену сукню з відкритими плечима та жакетом.

Свій образ наречена доповнила перловим намистом та сережками. Волосся вона зібрала й прикрасила бантиком у тон сукні.

Лісничий та Самчик одружилися (фото: instagram.com/anhelina_lisnycha_trandafilova)

У себе в блозі Ангеліна також повідомила, що взяла прізвище чоловіка. Тепер вона - Ліснича.

"Ось такі новини, друзі. Тепер я - Ліснича. Дякую всім, що розділили цей день з нами. В нас найкращі друзі, найкраще оточення, найкраща родина. Любимо вас неймовірно", - написала вона.

Серед гостей були актор Богдан Рубан та ветеран ЗСУ Назар Грабар, які прийшли привітати молодят.

Історія кохання акторів

Про свої стосунки Євген та Ангеліна відкрито розповіли влітку 2023 року. У жовтні 2025 року Лісничий зробив коханій пропозицію руки та серця на березі моря.

Для 29-річної Ангеліни цей шлюб став другим. У 2020-му вона вийшла заміж за актора Максима Самчика, відомого за серіалом “Перші ластівки”. Їхній шлюб тривав два роки.

Ангеліна здобула популярність завдяки ролям у серіалі “Новенька” та комедії “Збори ОСББ”. Акторка працює в українському кіно й на телебаченні.

Євген відомий за ролями в українських серіалах, серед яких "Реванш", "Голова", "Новенька" та інші. Крім акторської кар'єри, він займається дубляжем і озвучуванням.