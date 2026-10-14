Ева Лонгория появилась на светском мероприятии в Монако с пластырем на шее

Звезда появилась с пластырем на шее

Лонгория посетила галавечер в статусе почетной главы Global Gift Foundation. Компанию актрисе составила основательница фонда Мария Браво, которая также присоединилась к организации мероприятия.

Для выхода в свет 51-летняя звезда выбрала элегантное черное платье из бархата от Sophie. Главным акцентом наряда стало декольте, украшенное серебристыми стразами, придававшими образу вечернего сияния. Актриса дополнила наряд драгоценными украшениями с бриллиантами, которые подчеркнули ее шею, уши и запястья.

Волосы Ева собрала в высокую прическу, открыв линию шеи и плеч. В то же время внимание привлекла небольшой пластырь на шее актрисы, который замечают на ее публичных появлениях уже некоторое время.

Ева Лонгория (фото: кадр с видео)

Ева Лонгория (фото: кадр с видео)

Причина, по которой Лонгория продолжает носить пластырь, пока неизвестна. Нет и подтвержденной информации о том, связан ли он с хирургическим вмешательством или уходом за кожей после процедуры.