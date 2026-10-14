Єва Лонгорія з’явилася на світському заході в Монако з пластиром на шиї

Зірка з'явилась з пластиром на шиї

Лонгорія відвідала галавечір у статусі почесної голови Global Gift Foundation. Компанію акторці склала засновниця фонду Марія Браво, яка також долучилася до організації заходу.

Для виходу у світ 51-річна зірка обрала елегантну чорну сукню з оксамиту від Sophie. Головним акцентом вбрання стало декольте, оздоблене сріблястими стразами, що додавали образу вечірнього сяйва. Акторка доповнила вбрання дорогоцінними прикрасами з діамантами, які підкреслили її шию, вуха та зап’ястя.

Волосся Єва зібрала у високу зачіску, відкривши лінію шиї та плечей. Водночас увагу привернула невеликий пластир на шиї акторки, який помічають на її публічних появax уже певний час.

Єва Лонгорія (фото: кадр з відео)

Єва Лонгорія (фото: кадр з відео)

Причина, через яку Лонгорія продовжує носити пластир, наразі невідома. Немає й підтвердженої інформації про те, чи пов’язаний він із хірургічним втручанням або доглядом за шкірою після процедури.