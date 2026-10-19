Ева Лонгория в черном платье-русалке и новой прическе на светском мероприятии в Лос-Анджелесе
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Ева Лонгория в черном платье-русалке и новой прическе на светском мероприятии в Лос-Анджелесе

Актриса посетила Academy Museum Gala в эффектном черном платье, бриллиантовыми украшениями и новой прической с густой челкой.

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Ева Лонгория (фото: Getty Images)
Дата: 19 октября 2026

Ева Лонгория посетила ежегодный галавечер Academy Museum Gala, состоявшийся в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. Wave RBC.UA сообщает, что для светского выхода актриса выбрала элегантное черное платье с эффектными деталями, а завершением ее образа стала новая прическа с густой челкой.

Образ звезды

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" появилась на мероприятии в длинном вечернем платье силуэта "русалка", которая акцентировала на ее фигуре. Наряды отличались открытыми плечами, корсетным лифом и обнаженной спиной, что придавало образу выразительности.

Ева Лонгория в черном платье-русалке и новой прическе на светском мероприятии в Лос-Анджелесе
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Особый акцент платью придавали асимметричные декоративные элементы в зоне декольте и на бедрах, украшенные черными блестящими стразами. С колен юбка постепенно расширялась, переходя в объемное распределение с плесированными вставками.

Ева Лонгория в черном платье-русалке и новой прическе на светском мероприятии в Лос-Анджелесе
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Свой образ Ева Лонгория дополнила длинными серьгами с бриллиантами и кольцами. Для макияжа актриса выбрала акцент на глазах с пышными ресницами, бронзовые румяна и чудесный блеск для губ.

Ева Лонгория в черном платье-русалке и новой прическе на светском мероприятии в Лос-Анджелесе
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Не меньшего внимания заслуживала и прическа знаменитости. На этот раз она собрала волосы в высокий элегантный пучок, оставив густую челку, которая обрамляла лоб. Такая деталь придала обычному вечернему образу актрисы новое звучание.

Ева Лонгория в черном платье-русалке и новой прическе на светском мероприятии в Лос-Анджелесе
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Ева Лонгория в черном платье-русалке и новой прическе на светском мероприятии в Лос-Анджелесе
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
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