Єва Лонгорія у чорній сукні-русалці та новій зачісці на світському заході у Лос-Анджелесі

Єва Лонгорія відвідала щорічний галавечір Academy Museum Gala, який відбувся в Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі. Wave RBC.UA повідомляє, що для світського виходу акторка обрала елегантну чорну сукню з ефектними деталями, а завершенням її образу стала нова зачіска з густим чубчиком.

Образ зірки

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" з’явилася на заході в довгій вечірній сукні силуету "русалка", яка акцентувала на її фігурі. Вбрання вирізнялося відкритими плечима, корсетним ліфом і оголеною спиною, що додавало образу виразності.

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Особливого акценту сукні надавали асиметричні декоративні елементи в зоні декольте та на стегнах, оздоблені чорними блискучими стразами. Від колін спідниця поступово розширювалася, переходячи в об’ємний поділ із плісованими вставками.

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Свій образ Єва Лонгорія доповнила довгими сережками з діамантами та каблучками. Для макіяжу акторка обрала акцент на очах із пишними віями, бронзові рум’яна й нюдовий блиск для губ.

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Не меншої уваги заслуговувала й зачіска знаменитості. Цього разу вона зібрала волосся у високий елегантний пучок, залишивши густий чубчик, який обрамляв чоло. Така деталь надала звичному вечірньому образу акторки нового звучання.

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)