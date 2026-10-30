Эмма Робертс показала эффектный вечерний образ с перьями и блестками

Американскую актрису Эмму Робертс заметили в Лос-Анджелесе по дороге на запись телешоу "Джимми Киммел в прямом эфире". Wave RBC.UA сообщает, что для телевизионного появления звезда выбрала выразительный вечерний образ, построенный на контрасте прозрачных материалов, перьев и мерцающего декора.

Стильный образ актрисы

Основой образа стала черная обжатая юбка меди, украшенная пайетками. На темном фоне они создавали анималистический орнамент с золотистыми, зелеными и серебристыми бликами, особенно эффектно переливающимися на свете.

К юбке актриса подобрала черный топ с глубоким декольте. Поверх него она накинула полупрозрачную черную накидку, которая сзади переходила в длинный шлейф. Дополнительный объем и выразительность наряду придавало отделку из черных перьев спереди.

Эмма Робертс (фото: Getty Images)

Обувь Эмма избрала в тон остальному образу - черные атласные мюли с острым носком и тонкими каблуками. Завершала комплект маленькая черная сумка.

Среди аксессуаров привлекали золотые серьги-кольца с бриллиантами и несколько золотых колечков. Актриса также дополнила появление солнцезащитными очками формы "кошачий глаз".

Эмма Робертс (фото: Getty Images)

В бьюти-образе Робертс сделала ставку на мягкие локоны, естественный макияж и помаду отвратительного оттенка. Такое сочетание уравновесило выразительный наряд, оставив главный акцент на его фактурах и деталях.

Эмма Робертс (фото: Getty Images)

Чем известна актриса

Эмма Робертс - американская актриса и продюсер, племянница оскароносной актрисы Джулии Робертс. Она начала актерскую карьеру еще в детстве, а широкую узнаваемость получила благодаря ролям в молодежных фильмах и телесериалах.

Среди ее самых известных работ - комедия "Дик ребенок", детектив "Нэнси Дрю", фильм "Мы - Миллеры" и гордость "Крик 4".

Особое место в фильмографии Робертс занимает сериал "Американская история ужасов", в нескольких сезонах которого она сыграла разных персонажей. Также актриса известна ролью Шанель Оберлин в черной комедии "Королевы крика".

Кроме кино, Эмма интересуется литературой: в 2017 году она стала соучредителем книжного клуба Belletrist, который знакомит аудиторию с современными авторами и новыми изданиями.