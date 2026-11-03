Джонни Депп в костюме Скруджа устроил сюрприз прохожим в Нью-Йорке

Перевоплощение Джонни Деппа

Во время промоакции в Нью-Йорке Джонни Депп решил не ограничиваться традиционной рекламой фильма, а буквально превратился в своего героя. В полном образе Эбенезера Скруджа - с соответствующим костюмом, гримом и мрачным выражением лица - актер неожиданно появился в Bryant Park.

Его персонаж, известный своей нелюбовью к Рождеству, стал главным героем этой рекламной проделки: Депп перенес на улице Нью-Йорка атмосферу будущей ленты и застал прохожих врасплох.

Это была необычная промокампания, в которой актер продолжил играть персонажа даже за пределами съемочной площадки.

Что известно о фильме

Новая лента "Эбенезер" (Ebenezer) - это готическое переосмысление повести Чарльза Диккенса "Рождественская песня в прозе", опубликованной в 1843 году. Режиссером выступил Тай Вест, известный работой над фильмами ужасов.

По сюжету, главный герой - богатый скряга Эбенезер Скрудж, презирающий Рождество и человеческую доброту. В рождественскую ночь его посещают привидения, заставляющие переосмыслить собственную жизнь.

Кроме Деппа, в фильме снялись Иен Маккеллен, Руперт Гринт, Андреа Райзборо, Дейзи Ридли, Сэм Клафлин и Трамелл Тиллман.