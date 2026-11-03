Джонні Депп у костюмі Скруджа влаштував сюрприз перехожим у Нью-Йорку

Перевтілення Джонні Деппа

Під час промоакції в Нью-Йорку Джонні Депп вирішив не обмежуватися традиційною рекламою фільму, а буквально перевтілився у свого героя. У повному образі Ебенезера Скруджа - з відповідним костюмом, гримом і похмурим виразом обличчя - актор несподівано з'явився в Bryant Park.

Його персонаж, відомий своєю нелюбов'ю до Різдва, став головним героєм цієї рекламної витівки: Депп переніс на вулиці Нью-Йорка атмосферу майбутньої стрічки та застав перехожих зненацька.

Це була незвична промокампанія, у якій актор продовжив грати персонажа навіть за межами знімального майданчика.

Що відомо про фільм

Нова стрічка "Ебенезер" (Ebenezer) - це готичне переосмислення повісті Чарльза Дікенса "Різдвяна пісня в прозі", опублікованої у 1843 році. Режисером виступив Тай Вест, відомий роботою над фільмами жахів.

За сюжетом, головний герой - заможний скнара Ебенезер Скрудж, який зневажає Різдво та людську доброту. У різдвяну ніч його відвідують привиди, які змушують переосмислити власне життя.

Окрім Деппа, у фільмі знялися Ієн Маккеллен, Руперт Грінт, Андреа Райзборо, Дейзі Рідлі, Сем Клафлін і Трамелл Тіллман.