Джереми из "Дневников вампира" появился на публике после длительной паузы: актера не узнали фаны
Американский актер Стивен Р. Макквин, известный по роли Джереми Гилберта в сериале "Дневники вампира", после продолжительного перерыва появился на публичном мероприятии. Поклонники обратили внимание, что звезда заметно изменилась со времен съемок в популярном шоу.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на французское издание Public.
Как сейчас выглядит Стивен Р. Макквин
38-летний актер стал гостем конвенции Forever Mystic Falls Fan Meet 7, состоявшейся 3 и 4 октября в Париже.
Вместе с ним на встречу с поклонниками сериала приехали Иен Сомерхолдер, Пол Уэсли, Кэт Грэм, Никки Рид и Райли Воулкел.
На новых фото Макквин появился с бородой и заметно изменился снаружи.
Его нынешний образ существенно отличается от Джереми Гилберта, которого зрители помнят молодым и спортивным.
Кадры с запада быстро разошлись соцсетями. Часть пользователей призналась, что не сразу узнала актера.
В то же время многие фанаты призвали прекратить обсуждение его тела и подчеркнули, что внешность людей естественно меняется с возрастом.
Сам Макквин не комментировал изменения во внешности и не рассказывал о проблемах со здоровьем.
Поэтому предположения пользователей о причинах его трансформации не подтверждают.
Куда исчез Джереми из "Дневников вампира"
Стивен Р. Маккуин играл младшего брата Елены Гилберт на протяжении шести сезонов.
После завершения основной сюжетной линии он вернулся в финальном эпизоде сериала, а впоследствии вновь воплотил образ Джереми в спин-оффе "Наследие".
После "Дневников вампира" актер присоединился к сериалу "Пожарные Чикаго", появился в проекте "Полиция Чикаго", мелодраме "Домой к весне" и вестерне "Ордер".
В последние годы Маккуин реже снимается и нечасто посещает публичные мероприятия.
В 2024 году актер пережил смерть отца - актера и гонщика Чада Маккуина. Стивен также является внуком легенды Голливуда Стива Маккуина.