Джеремі зі "Щоденників вампіра" з’явився на публіці після тривалої паузи: актора не впізнали фани

Як зараз виглядає Стівен Р. Макквін

38-річний актор став гостем конвенції Forever Mystic Falls Fan Meet 7, яка відбулася 3 та 4 жовтня у Парижі.

Разом із ним на зустріч із прихильниками серіалу приїхали Ієн Сомерхолдер, Пол Веслі, Кет Грем, Ніккі Рід та Райлі Воулкел.

На нових фото Макквін постав із бородою та помітно змінився зовні.

Його теперішній образ суттєво відрізняється від Джеремі Гілберта, якого глядачі пам’ятають юним і спортивним.

Кадри із заходу швидко розійшлися соцмережами. Частина користувачів зізналася, що не одразу впізнала актора.

Водночас чимало фанатів закликали припинити обговорення його тіла та наголосили, що зовнішність людей природно змінюється з віком.

Сам Макквін не коментував змін у зовнішності та не розповідав про проблеми зі здоров’ям.

Тому припущення користувачів про причини його трансформації не мають підтвердження.

Куди зник Джеремі зі "Щоденників вампіра"

Стівен Р. Макквін грав молодшого брата Олени Гілберт упродовж шести сезонів. Після завершення основної сюжетної лінії він повернувся у фінальному епізоді серіалу, а згодом знову втілив Джеремі у спінофі "Спадок".

Після "Щоденників вампіра" актор приєднався до серіалу "Пожежники Чикаго", з’явився у проєкті "Поліція Чикаго", мелодрамі "Додому до весни" та вестерні "Ордер".

Останніми роками Макквін рідше знімається і нечасто відвідує публічні заходи.

У 2024 році актор пережив смерть батька - актора і гонщика Чада Макквіна. Стівен також є онуком легенди Голлівуду Стіва Макквіна.